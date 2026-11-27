В Стамбуле состоялись переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Константиноса Тасуласа. Их встреча была посвящена поиску путей для нормализации контактов Анкары и Афин.

Сегодня в Стамбул с официальным визитом прибыл президент Греции Константинос Тасулас. Во дворце Долмабахче его принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ключевой темой переговоров двух президентов стала стабилизация турецко-греческих отношений с целью гарантированного мира в регионе Эгейского моря.

Как рассказали в Администрации президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание греческого коллеги на большой потенциал для развития сотрудничества двух соседствующих стран во всех сферах, а также на усилия Анкары по укреплению позитивной повестки дня в контактах Анкары и Афин.

Эрдоган напомнил Тасуласу об общем культурно-историческом наследии Турции и Греции, частью которого на сегодняшний день являются национальные меньшинства, и отметил значимость их защиты.

Президент Турции выразил ожидание, что Греция положительно откликнется на предлагаемые турецкой стороной мирные инициативы и также будет содействовать нормализации турецко-греческих отношений.

Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что Турция стремится обеспечить Эгейскому морю неформальный статус мирного моря, дабы все его страны могли стабильно развиваться и процветать.