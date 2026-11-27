Учиться на производстве или в фирме в скором времени станет возможным в Грузии – Минобразования представило в парламент поправки в законодательство для введения инновационной для республики модели дуального образования.

Как рассказали в Минобразования Грузии, специалисты ведомства разработали поправки в закон "О высшем образовании", который позволит гражданам приобретать высшее образование прямо во время работы.

Уточняется, что внедряемая модель дуального образования будет требовать от студента, чтобы часть времени он учился на кафедре в университете, а другую часть – на предприятии или в фирме, чей профиль соответствует получаемой в вузе специальности.

Эксперты Минобразования пояснили, что сейчас в законодательстве есть пробел из-за неопределенности, каковы необходимые сроки работы на производстве вместо учебы на кафедре для получения диплома о высшем образовании.

"Внедрение дуального обучения будет способствовать системной интеграции академических знаний и обучения в реальную рабочую среду, развитию профессиональных и общеобразовательных компетенций студентов, укреплению практического направления программ высшего образования и лучшей подготовке выпускников к профессиональной деятельности"

– Минобразования Грузии

Также предлагается внести в закон "О высшем образовании" понятие микроквалификации – обучения несложным специальностям, не требующим больших временных затрат. Для коротких образовательных программ будут выдаваться отдельные сертификаты о завершении обучения.