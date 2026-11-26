"Росатом" завершил ремонт АЭС "Бушер", и станция вернулась в число внутренних поставщиков электроэнергии в Иране. Ремонтные работы были направлены на повышение срока эксплуатации АЭС и обеспечение безопасности ее эксплуатации.

На этой неделе Иран вновь стал получать энергию с АЭС "Бушер" – станция прошла все этапы необходимого ремонта с участием специалистов "Росатома", и после доставки ядерного топлива на первый энергоблок возобновила выработку и подачу электричества в иранскую систему электросетей.

"Операция по загрузке топлива и плановый ремонт АЭС "Бушер" были начаты по согласованию с руководством энергосистемы страны, и после их успешного завершения станция 24 ноября вновь подключена к единой энергосистеме страны"

– Организация по атомной энергии Ирана

В пресс-службе ОАЭИ пояснили, что приостановка работы АЭС "Бушер" на время загрузки нового ядерного топлива позволяет ремонтировать станцию по итогам инженерных проверок ее состояния, что способствует долговечности энергоблоков и безопасности выработки атомной энергии.

Напомним, ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев информировал о планах расширить коллектив работников на АЭС "Бушер" на 120 человек ввиду низких рисков для эксплуатации станции.