Азербайджанская делегация выступила на очередной сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека. Темой ее докладов стали задачи возвращения азербайджанцев в их родные города и селения, расположенные в пределах нынешней Республики Армения.

На этой неделе в Женеве состоялась XIX сессия Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека. Участвовавшая в сессии азербайджанская делегация посвятила свои выступления проблеме изгнания азербайджанцев из их родных земель на территории современной Республики Армения.

Зампред правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Гая Мамедов обратил внимание участников сессии на наличие у азербайджанцев, изгнанных из Армении, права на возвращение – оно полностью соответствует международным стандартам человеческих прав. Мамедов проинформировал о нежелании Еревана вступать в диалог с Баку по этому вопросу и предложил ООН использовать свои инструменты для обеспечения возвращения азербайджанцев в Армению.

Также Гая Мамедов подчеркнул, что де-факто установленный мир между Азербайджаном и Арменией значительно упрощает задачу обеспечения прав изгнанных азербайджанцев.

В свою очередь, депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев рассказал, что он сам и его родственники входит в число изгнанников. Депутат отметил, что азербайджанцы веками жили в 28 из 37 районов современной Армении, и изложил историю их последовательного изгнания из родных городов и селений сначала в 1948-1953 годах по решению советского руководства, затем на рубеже 1980-1990-х годов в начале армяно-азербайджанского конфликта.

Набиев отметил, что только в последнюю волну изгнания, с 1988 года по 1991 год, Армению пришлось покинуть, переселившись в Азербайджан, не менее 185 тыс азербайджанцев, согласно отчету ООН 2008 года.

"За этими цифрами стоят судьбы семей, потерявших свои дома, имущество, могилы предков и культурное наследие"

– Ризван Набиев

Депутат Милли Меджлиса пояснил, что цель работы Общины Западного Азербайджана состоит в том, чтобы были признаны права азербайджанцев на возвращение в Армению и их культурное и историческое наследие на территории РА получило защиту. Он обратил внимание, что возвращение азербайджанцев ни в коем случае не поставит под угрозу территориальную целостность Армении.