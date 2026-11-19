После двух побед над московскими клубами грозненский "Ахмат" побывал в Калининграде, где уступил хозяевам поля, клубу "Балтика", с минимальным счетом.

Сегодня в Калининграде состоялся матч шестнадцатого тура Чемпионата России по футболу. Калининградский клуб "Балтика" сыграл с грозненским клубом "Ахмат". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол за всю игру забил калининградский защитник Фахд Муфи во втором хавтайме – на шестьдесят шестой минуте.

Матч запомнился двумя удалениями. Калининградский защитник Иван Беликов, выйдя на замену на шестьдесят первой минуте, провел на поле всего восемь минут, успев за это время заработать две желтые карточки, после чего был удален, и следующие одиннадцать минут "Балтике " пришлось играть в меньшинстве.

Паритет по числу игроков был восстановлен на восьмидесятой минуте, когда полузащитник грозненцев Калиду Сидибе получил от судей красную карточку за фол.

Отметим, что под руководством нового тренера Ролана Гусева "Ахмат" впервые проиграл матч. До этого клуб выиграл две игры чемпионата – против московских клубов "Родина" (1:0) и ЦСКА (2:1).

Таким образом, "Ахмат" сейчас находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы, у него семнадцать очков. "Балтика", в свою очередь, идет седьмым номером с двадцатью тремя очками.

Через неделю "Ахмат" будет играть у себя дома против московского клуба "Локомотив".