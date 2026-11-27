Федеральное правительство компенсирует Дагестану расходы на помощь гражданам, пострадавшим во время мощного наводнения в марте-апреле. Общая сумма превысила 480 млн рублей.

На официальном интернет-портале правовой информации сегодня было опубликовано распоряжение правительства РФ о передаче Дагестану денег для компенсации бюджетных расходов, связанных с помощью пострадавшим в ходе весеннего наводнения. Размер компенсации определен в 482,2 млн рублей.

Деньги будут перечислены в бюджет Дагестана из резервного фонда федерального правительства. Ответственным за выплату и контроль за целевым расходованием этих средств назначено МЧС РФ.

"Выделить в 2026 году МЧС России для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Дагестан на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в марте - апреле 2026 года, бюджетные ассигнования в размере 482 241,5 тыс рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации"

– распоряжение правительства РФ №3571-р

Уточняется, что из этих средств 406,5 млн рублей являются компенсацией за помощь властей Дагестана гражданам, частично потерявшим имущество первой необходимости, а оставшиеся 75,7 млн рублей – за помощь гражданам, полностью потерявшим таковое имущество.