В армии Ирана сообщили, что США с помощью беспилотника атаковали рыбацкую лодку, на борту которой находились три человека.

Американский БПЛА провел атаку на рыбацкую лодку на юге Ирана в районе Сирика, сообщает пресс-служба иранской армии.

На борту лодки находились три человека, один из пока не обнаружен.

"Беспилотник американского врага-агрессора нанес удар по рыбацкой лодке с тремя людьми на борту. На данный момент двое из них найдены и доставлены в больницу Сирика, однако судьба владельца лодки неизвестна, поиски продолжаются"

– армия Ирана

Ранее стало известно об очередном минном инциденте в Ормузском проливе – в ночь на воскресенье в проливе подорвался танкер с нефтью, следовавший запрещенным маршрутом.