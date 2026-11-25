Российский лидер проведет встречу с армянским премьером на предстоящей неделе. Пашинян намерен совершить визит в Москву в начале декабря.

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет в Москве встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, об этом сообщил журналист "Вестей" Павел Зарубин.

Пашинян прибудет в Армению с визитом, который был, как отметили в Кремле, "согласован достаточно давно".

Ранее армянский премьер анонсировал свою поездку в РФ в начале декабря для встречи с российским лидером.

Также в первую неделю декабря Путин, сообщает Зарубин, совершит региональную поездку, проведет совещание с членами правительства и пообщается с победителями конкурса "Волонтер года".