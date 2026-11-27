США, фактически потерпевшие поражение в вооруженном противостоянии с Ираном, попытаются взять реванш и добиться каких-нибудь результатов, попытавшись спровоцировать в ИРИ очередные беспорядки.

Противники Ирана, разочаровавшись в стремлении победить силой, будут использовать все возможные средства, чтобы попытаться спровоцировать новые беспорядки в стране в годовщину январских событий, предупредил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Мохеби.

"Враг хочет с помощью интриг, заговора, провокаций и групп, которые он заранее вооружил или подготовил, повторить свои действия в годовщину переворота 18-19 дея (8-9 января)"

- Хосейн Мохеби

Задача США – фактически потерпев поражение, попытаться взять реванш за свои неудачи и добиться хоть каких-нибудь результатов, добавил представитель КСИР, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал SNN TV.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран встревожен блокадой страны, которую устроили американские военные, и прорыв блокады для ее руководства – это решенная задача.

Иран прорвет любое кольцо блокады, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Маджид Мусави, отметив: США нужно ждать ответных действий Исламской Республики как в воздухе, так и на море.