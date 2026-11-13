Пограничники Абхазии усилят работу для того, чтобы на границе с РФ не случалось задержек с поставками мандаринов в преддверии Нового года.

Пограничное управление Абхазии нарастит работу по недопущению задержек цитрусовых грузов, говорится в заявлении начальника погрануправления СГБ республики Рустама Латипова.

"Во время сезона цитрусовых и Нового года необходимо максимально сократить время пересечения границы с Россией большегрузами и другими автотранспортными средствам"

– Рустам Латипов

Сезон мандаринов в Абхазии продлится до конца января, Россия – главный потребитель. В ряде российских регионов около 30% всех мандаринов на рынке – абхазские.

Напомним, на границе России и Абхазии используются две линии для оформления вывоза продукции.

В начале ноября абхазский президент Бадра Гунба на совещании, посвященном экспорту цитрусовых, указал на то, что оформление необходимых документов должно занимать минимальное время, чтобы поставщики не ждали часами при прохождении пограничных и таможенных процедур.