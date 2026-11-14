Пакистанские военные были направлены в Саудовскую Аравию, где они будут выполнять задачи в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Министерство обороны Пакистана проинформировало об отправке военнослужащих армии страны в Саудовскую Аравию.

В церемонии отправки военных приняли участие глава Минобороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, посол Саудовской Аравии в Пакистане Раджех Тами Альбугами, начальник Генштаба армии Пакистана генерал-лейтенант Омер Ахмед Бухари и командующий Лахорским корпусом генерал-лейтенант Мухаммад Умер Башир.

Развертывание войск Пакистана в Саудовской Аравии отражает приверженность обеспечению безопасности, суверенитета и территориальной целостности королевства. В Саудовской Аравии военные займутся выполнением поставленных задач в рамках согласованных обязательств и действующего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Миссия призвана укрепить оборонные возможности Саудовской Аравии на фоне возникающих угроз безопасности.

В Пакистане отметили, что Исламабад намерен и впредь поддерживать Эр-Рияд.