В РФ есть дефицит топлива, но пока он не ощущается. В планах нарастить поставки на внутренний рынок – за счет дополнительного производства и импорта, поделился Новак.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в стране в настоящее время не ощущается нехватка топлива на фоне перебоев в работе некоторых НПЗ.

"Есть дефицит, но он пока не ощущается. <…> Мы справляемся. Справляемся за счет поставок дополнительных, переносов ремонта вправо"

– Александр Новак

В планах увеличение поставок топлива на российский рынок за счет дополнительного производства, а также импорта из стран ближнего и дальнего зарубежья, рассказал вице-премьер журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.