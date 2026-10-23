Выборы депутатов маслихатов проходят сегодня в Казахстане. Участие в выборах принял Токаев.

Внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней (местных представительных органов власти) проходят в Казахстане сегодня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных выборах депутатов. Для этого он посетил избирательный участок №520 во Дворце Независимости.

По данным ЦИК Казахстана, на выборы зарегистрировано более 10,9 тыс кандидатов, они претендуют на 3 447 мандатов в 228 маслихатах всех уровней.

Правом голоса в Казахстане обладают около 12,6 млн граждан, к 10:00 по местному времени явка избирателей составила 12,31%. Проголосовать граждане РК могут до 20:00.

Официальные результаты выборов станут известны не позднее 3 декабря.

Напомним, внеочередные выборы были назначены ЦИК Казахстана на 29 ноября после того, как 12 октября Токаев подписал указ о роспуске маслихатов всех уровней.