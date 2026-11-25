Молния поразила самолет, заходивший на посадку в аэропорту Сочи. Никто из пассажиров и персонала рейса компании "Ямал" не пострадал".

Молния попала в самолет рейса Тюмень - Сочи авиакомпании "Ямал" на этой неделе, сообщает перевозчик.

"Двадцать пятого ноября 2026 года при выполнении рейса YC-185 по маршруту Тюмень - Сочи на Airbus A320 в процессе захода на посадку произошло поражение воздушного судна разрядом атмосферного электричества. Посадка прошла благополучно"

– "Ямал"

Отмечается, что удар молнии в самолет не сказался на приземлении, никто из 116 пассажиров и девяти членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

Самолет получил повреждения, которые планируется устранить и вернуть воздушное судно в эксплуатацию.