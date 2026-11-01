На заседании в воскресенье страны ОПЕК+ продлят действующие квоты на добычу нефти на первый квартал 2027 года. Страны соглашение пришли к принципиальной договоренности по этому вопросу.

Участники соглашения ОПЕК+ принципиально договорились о продлении действующих квот на нефтедобычу до конца первого квартала 2027 года, пишет агентство Bloomberg.

Сегодня состоится совещание, на котором данное решение планируется утвердить. Страны ОПЕК+ 29 ноября проведут полноформатную министерскую встречу, заседание мониторингового комитета ОПЕК+, заседание стран ОПЕК, встречу министров стран ОПЕК+, которые с 2023 года добровольно дополнительно сокращали нефтяную добычу.

В ноябре ОПЕК+ объявила о завершении независимой оценки максимальных мощностей по добыче (MSC), результаты должны были стать основой для определения производственных квот на 2027 год. При этом Казахстан и Ирак не согласились с независимой оценкой.