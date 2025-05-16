Сомалийские пираты освободили ранее захваченное ими в Аденском заливе торговое судно компании из Арабских Объединенных Эмиратов: сейчас оно продолжило плавание.

Сомалийские пираты освободили торговое судно MV Marsa Virgo, принадлежащее компании Marsa Ocean Shipping из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил портал Garowe со ссылкой на полицию сомалийского полуавтономного региона Пунтленд.

Ранее судно было захвачено пиратами в водах Аденского залива. На каких условиях прошло его освобождение, не сообщается, передает ТАСС.

Известно лишь, что экипаж судна, которое ходит под флагом Панамы, не пострадал, о состоянии его груза также не сообщается.

Сейчас судно продолжило плавание по намеченному маршруту, говорится в сообщении.