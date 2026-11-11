Министры стран - участниц ОПЕК+ сегодня начали серию воскресных встреч в формате видеоконференции, чтобы обсудить общие планы по добыче нефти.

Стартовала первая по счету воскресная встреча министров стран - участниц ОПЕК+ в формате видеоконференции, в повестке которой – дальнейшие планы по добыче нефти, по крайней мере, на начало 2027 года.

"Сначала запланирована встреча "семерки" ОПЕК+, затем пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча ОПЕК+"

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В минувшем 2025 году ОПЕК+ согласовал разработанную секретариатом ОПЕК схему для определения максимальных возможностей по добыче для стран-участниц и на основе которой должны определяться базовые уровни добычи нефти в 2027 году, передает ТАСС. Сейчас вопрос о квотах на следующий год - ключевой для стран участниц соглашения. Так, Казахстан и Ирак просят ОПЕК+ повысить оценку их мощностей по добыче нефти.

Напомним, ранее мы писали: ожидается, что на сегодняшнем заседании страны ОПЕК+ продлят действующие квоты на добычу нефти на первый квартал 2027 года. Страны уже пришли к принципиальной договоренности по этому вопросу.

Сегодня они проведут полноформатную министерскую встречу, заседание мониторингового комитета ОПЕК+, заседание стран ОПЕК, встречу министров стран ОПЕК+, которые с 2023 года добровольно дополнительно сокращали нефтяную добычу.