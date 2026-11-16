Иран дал России полный доступ к строящемуся участку будущей железной дороги Решт – Астара международного транспортного коридора "Север – Юг", самому надежному и короткому пути к рынкам Южной Азии, заявило посольство РФ в Иране.

Россия получила полный доступ к изысканиям на железной дороге Решт - Астара в Иране, сообщил в интервью иранскому изданию "Фархихтеган" посол РФ в Исламской Республике Иран Алексей Дедов.

"Подписан протокол о полном доступе российской стороны к изысканиям на всех 162 км трассы. Коридор - не только экономический, но и геополитический проект: надежный и короткий путь к рынкам Южной Азии"

- Алексей Дедов

Вся работа на данном направлении ведется за счет российского кредита российскими и иранскими специалистами, добавил дипломат.

Ранее мы писали о том, что Высший совет национальной безопасности Ирана на своем очередном заседании утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара, тем самым дав официальный старт строительству железной дороги, заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, гендиректор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC) Хушанг Базванд.

Основной участок трассы уже передан российской стороне для проведения необходимых изысканий и полевых работ.

Теперь работы на недостающем участке транспортного коридора Север-Юг пойдут быстрее, а в изысканиях будут задействованы иранские инженеры. Ускорение работ - требование президента и министра дорог и градостроительства ИРИ.

Ожидается, что строительство в Иране железнодорожного участка начнется в будущем году и завершится за три года, к 2030 году, сообщил первый заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Сергей Павлов.

Также посол в интервью сообщил, что в 2025 году товарооборот между странами вырос на 20,7%, а за девять месяцев 2026 года - еще на 10,5%, при этом Россия выступает одним из ключевых поставщиков сельхозпродукции в Иран, что особенно важно на фоне блокады США южных иранских портов.