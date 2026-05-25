Российская авиакомпания "Азимут" официально перенесла рейс из египетского курортного Шарм-эш-Шейха в Краснодар с 1 декабря на 5 декабря, не предоставив им ни альтернативного перелета ни размещения в гостинице, сообщили в аэропорту египетского курорта.
"Аэропорт Шарм-эш-Шейха получил официальное извещение о переносе рейса "Азимута" в Краснодар с 1 на 5 декабря. Компанию-представителя New Star известили о необходимости принятия мер в отношении пассажиров"
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При этом речи о какой-либо компенсации пока не идет: из-за отмены авиарейса им придется доплатить десятки тысяч рублей, передает РИА Новости.
Также российским путешественникам не предложили ни альтернативный перелет, ни размещение в гостинице: российская авиакомпания "Азимут" пока обдумывает свои действия в данной ситуации, сообщил представитель компании-представителя в Египте New Star Карим Тауфик.
Вопрос о том, возьмет ли на себя "Азимут" расходы туристов на продление проживания в отелях, прояснится только 1 декабря, когда должен был изначально состояться рейс, добавил представитель компании-агента.