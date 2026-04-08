Роспотребнадзор открыл горячую линию по правам туристов

У российских туристов появилась возможность высказать свои претензии к ненадлежащему качеству предоставляемых туристических услуг, а также получить консультации по ряду актуальных вопросов в этой сфере.

В России заработала единая горячая линия по защите прав потребителей в сфере туризма, которую разработал и внедрил Роспотребнадзор, по 7 июня она будет работать в режиме консультаций, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Специалисты ведомства ответят на вопросы, связанные с качеством и безопасностью услуг в сфере туризма и отдыха, разъяснят требования к условиям проживания и питания, подскажут, как выбрать безопасную питьевую воду и напомнят о правилах купания и необходимости вакцинации перед поездками"

- сообщение

Телефоны, по которым можно обратиться для получения консультаций по всем интересующим вопросам, и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах территориальных управлений ведомства, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

В минувшем году и ранее в пиковые летние сезоны туристов больше всего беспокоили отмены туров, задержки авиарейсов и сложности при возврате денег за них. Также много вопросов было по качеству проживания в отелях, уровне сервиса в местах отдыха и страховой защите, напомнили в Роспотребнадзоре.