Сфера туризма в России нуждается в 200 тыс сотрудников

В России дефицит кадров в сфере туризма оценивается в 200 тыс человек. Туротрасль недосчитывается до 30% необходимого персонала.
Туристическая отрасль России столкнулась с острым дефицитом кадров, об этом рассказал глава подгруппы "Кадры в индустрии туризма" комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм", губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"В сфере туризма личное общение всегда было ключевым. При этом мы сейчас уже фиксируем острый дефицит, по оценкам экспертов, он составляет 25-30%, от потребности это доходит почти до 200 тыс человек"
– Игорь Кобзев
Также проблемой он назвал текучку кадров, особенно в общепите и гостиничном сервисе.
В ближайшие годы дефицит кадров может усугубиться и составит до 400 тыс человек к 2030 году.