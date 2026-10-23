Турнир ITF W15, проходивший с 23 по 29 ноября на грунтовых кортах турецкой курортной Антальи, стал победным для юной армянской теннисистки Ани Амирагян: она одержала на нем пять побед подряд.

Молодая армянская теннисистка Ани Амирагян сегодня одержала убедительную победу на корте, завоевав титул победителя на международном турнире ITF W15 в турецкой Анталье, сообщает Sportaran.

В финальном матче, состоявшемся сегодня, она обыграла Анну Петкович (Германия) со счетом 6:3, 4:6, 6:1, при этом на пути к титулу чемпиона она одержала пять побед подряд, уступив всего один сет за весь турнир, передает Sputnik Армения.

Турнир ITF W15 в Анталье проходил с 23 по 29 ноября на грунтовых кортах в рамках профессиональной серии ITF World Tennis Tour.

Напомним, ITF - второй по значимости женский профессиональный теннисный турнир, соревнования которого являются промежуточной ступенью между юниорскими и любительскими турнирами с одной стороны и турнирами WTA с другой стороны.

Помимо своего статуса, ITF имеет возможность дополнительно премировать лучших юниоров специальными приглашениями на крупные соревнования этой серии.