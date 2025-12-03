В начале будущего 2027 года в княжестве Монако пройдет чемпионат Европы по рапиду и блицу, на котором выступят три азербайджанские шахматистки. Всего в чемпионате будут участвовать 98 спортсменок.

Три шахматистки из Азербайджана - Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева и Гульнар Мамедова – будут защищать честь страны в чемпионате Европы по быстрым шахматам и блицу среди женщин, сообщили в федерации шахмат страны.

Первенство континента стартует 7 января 2027 года в городе Монте-Карло (Монако), уже сейчас для участия в соревнованиях зарегистрировались 98 шахматисток, передает Trend.

Чемпионат Европы по блицу состоится 8 января, а соревнования по быстрым шахматам (рапиду) пройдут 9–10 января.

Завершится чемпионат 11 января, говорится в сообщении.