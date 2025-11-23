Ульвия Фаталиева: чемпионка Европы по шахматам из Азербайджана

В прошлом году Ульвия Фаталиева стала первой в истории Азербайджана чемпионкой Европы по шахматам, а в нынешнем добилась двойного успеха на командном чемпионате мира: в составе сборной завоевала серебро и показала лучший результат на первой доске среди всех участниц. Расскажем, каким был ее путь к чемпионству и чем еще увлекается спортсменка.

Когда Ульвия Фаталиева начала заниматься шахматами?

Ульвия Фаталиева родилась 3 августа 1996 года в Гяндже в семье педагогов. Ее мама — преподавательница биологии, отец — Хасиль Фаталиев — профессор Азербайджанского государственного аграрного университета. С шахматами семилетнюю Ульвию познакомила родственница, тогда же она начала заниматься в шахматной секции под руководством тренера Шаига Гулиева, вскоре приняла участие в отборочном чемпионате Азербайджана и заняла второе место. Девочке в то время не исполнилось еще и восьми, а играла она с десятилетними: разряда для младших не было.

Первые успехи

Вскоре Фаталиева дебютировала уже на чемпионате Европы и стала регулярно выступать на международных детских и юношеских турнирах. В 2006 году она завоевала серебро на чемпионате мира среди шахматисток до 10 лет, а в 2010-м выиграла первенство Европы среди девочек до 14 лет. В Азербайджане Ульвия неоднократно побеждала на чемпионатах среди девушек, стала призером взрослого чемпионата.

Как Фаталиева совмещала шахматы и учебу?

Время выбирать между шахматами и учебой наступило, когда Ульвия училась в девятом классе.

У меня с папой произошел серьезный разговор. Он заверил, что они с мамой всегда рады поддержать шахматы, но только как увлечение. Превыше всего, убеждал отец, образование, академическая карьера

— шахматистка

Ульвия договорилась с родителями, что чемпионат Европы в категории до 14 лет станет для нее последним, а потом начнется подготовка к поступлению в университет. На чемпионате она победила, но и в университет тоже поступила. Фаталиева переехала в Баку, выбрала специальность "Английский язык и американистика" и стала учиться на переводчика. Но шахматы при этом она не бросила: выиграла чемпионаты Азербайджана и Европы среди молодежи до 18 лет. После бакалавриата Ульвия поступила в магистратуру и уехала в Италию. Завершив обучение там, она снова оказалась перед сложным выбором.

Я вернулась на родину, подала документы в докторантуру, прошла вступительное собеседование и решила: до начала учебы еще несколько месяцев, поиграю еще, пожалуй

— Фаталиева

В ноябре 2019-го в Батуми она в составе сборной Азербайджана завоевала бронзовые медали командного чемпионата Европы. Через два года эти соревнования проходили на словенском курорте Терме-Чатеж, Ульвия и ее подруги по команде снова стали третьими, а в 2023-м в Будве выиграли серебро.

© Фото: Etery Kublashvili/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Как Фаталиева стала первой в истории Азербайджана чемпионкой Европы по шахматам?

В августе 2022-го чемпионат Европы среди женщин прошел в Праге и оказался успешным для азербайджанских шахматисток: Гюнай Мамедзаде завоевала серебряную медаль, а Ульвия — бронзовую. В том же году она получила звание международного мастера. Однако 2023-й Фаталиева называет застойным, а каждый свой турнир — кошмарным. Тогда она снова задумалась о завершении карьеры и продолжении учебы в докторантуре и решила, что в 2024-м чемпионат Европы, а "возможно, еще и шахматная олимпиада, чтобы не подводить команду", будут ее последними выступлениями. Но в апреле прошлого года на соревнованиях на греческом острове Родос Ульвия сыграла лучше всех, набрав 8,5 очков в 10 турах, и первой из азербайджанских шахматисток завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Спортсменку стали узнавать на улице, в соцсетях распространилась песня Euphonious Tribute, посвященная ей любителями шахмат.

Как сложился для Фаталиевой 2025 год?

В сентябре этого года на турнире FIDE Women’s Grand Swiss в Самарканде Ульвия показала лучший результат среди азербайджанских участниц и обыграла некоторых именитых соперниц, в числе которых были две экс-чемпионки мира. На командный чемпионат мира, который в ноябре проходил в Линаресе, шахматистки из Азербайджана попали неожиданно, заменив в последний момент сборную Алжира, но смогли завоевать серебряные медали. А Фаталиева на первой доске сыграла лучше всех участниц турнира и стала обладательницей золотой награды. Комментируя это личное достижение, она напомнила, что "на первых досках играют топ-шахматисты", и отметила, что "очень приятно оказаться на первом месте среди таких шахматисток", как 13-я чемпионка мира Хоу Ифань из Китая и трехкратная чемпионка России, победительница Кубка мира 2023 года Александра Горячкина.

Кого Фаталиева называет кумиром в шахматах и чем еще увлекается?

Своим кумиром в шахматах она называет Роберта Фишера, а еще выделяет "очень яркие" комбинации Акибы Рубинштейна. Шахматы для Ульвии — это и спорт, потому что необходима серьезная физическая подготовка, и наука, потому что в каждой игре есть эксперимент, и искусство, потому что к каждой партии следует подходить творчески. А еще шахматы для нее — это "мини-модель самой жизни".

Шахматы учат правильно реагировать на трудности, концентрироваться, но важно помнить: невозможно одержать победу, не совершая ошибок

— спортсменка

Есть у Фаталиевой и другие увлечения: она рисует, недавно начала играть на фортепиано и считает, что это "очень помогает для развития обоих полушарий мозга". В классической музыке шахматистка отдает предпочтение Чайковскому, также выделяет современного турецкого пианиста и композитора Фазыла Сая, а в числе любимых писателей называет Беккета, Камю, Кафку, Достоевского, Лермонтова и Пушкина.