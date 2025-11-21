Россия и Азербайджан встретились в финале чемпионата мира по шахматам

Женский командный чемпионат мира по шахматам завершился российско-азербайджанским финалом. Россия выиграл турнир, Азербайджан получил первое "серебро" шахматного мирового первенства.

Азербайджан сегодня завоевал первую в истории медаль чемпионата мира по шахматам: в женском командном мировом первенстве четыре лучших шахматистки республики пробились в финал, где встретились с сильнейшей сборной турнира – россиянками, из-за санкций выступавшими в нейтральном статусе команды ФИДЕ.

Россию на чемпионате представляли Лея Гарифуллина, Александра Горячкина, Катерина Лагно и Полина Шувалова. Азербайджанская сборная играла в составе: Ханым Баладжаева, Говхяр Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова и Ульвия Фаталиева.

Победитель был определен по первым двум матчам: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором – победили еще раз со счетом 2,5:1,5. Таким образом, российская женская сборная, пусть и в нейтральном статусе, стала чемпионом мира, а Азербайджан завоевал первое "серебро" мирового шахматного первенства.

Чемпионат проходил в Испании, в городе Линарес.