Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал ЧМ по шахматам

Азербайджан одолел Грузию в полуфинале женского чемпионата мира по шахматам. Победу принесла Говхар Бейдуллаева.
Женская сборная Азербайджана пробилась в полуфинал чемпионата мира по шахматам в Испании. В четвертьфинале азербайджанские шахматистки одолели грузинок со счетом 2,5 : 1,5.
Решающего преимущества азербайджанским шахматисткам удалось добиться за счет победы Говхар Бейдуллаевой, еще три партии закончились вничью.
Отметим, что групповой раунд команда из АР завершила двумя победами и двумя поражениями. Азербайджанки оказались сильнее соперниц из Перу и Испании, но уступили Казахстану, США и команде ФИДЕ.