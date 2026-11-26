Крепкая дружба Грузии с Азербайджаном помогла стране достичь важных договоренностей по поставкам газа, которые были продлены на 20 лет в октябре 2026 года, отметил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Крепкие дружественные отношения с соседним Азербайджаном позволили Грузии достичь важных договоренностей в энергетической сфере, в том числе по объемам поставок и цене на природный газ, заявил сегодня в эфире грузинского телеканала "Имеди" премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"На основе очень дружественных переговоров с Азербайджаном мы достигли важнейших соглашений, которые напрямую связаны с нашей экономической безопасностью. В их числе договоренности об объемах и цене на газ. Все это стало результатом наших дружеских и взаимозависимых отношений"

- Ираклий Кобахидзе

Соглашение, согласно которому поставки природного газа из Азербайджана в Грузию будут вестись в объеме свыше 2 млрд кубометров, продлено на 20 лет, что имеет стратегическое значение для Тбилиси: оно гарантирует предсказуемость поставок и ценовых условий, а также снижает риски и зависимость от рыночных колебаний и рисков дефицита топлива, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Азербайджан.

У стран практически не осталось неразрешенных вопросов – сейчас они планируют продолжить переговоры с Азербайджаном по вопросу Кешикчидага, монастырского комплекса на границе Азербайджана и Грузии, статус участков которого оказывает влияние на процесс делимитации государственной границы.

В то же время стратегический характер отношений между Тбилиси и Баку не вызывает сомнений в том, что стороны найдут по нему взаимоприемлемое решение, добавил Ираклий Кобахидзе.