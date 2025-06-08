Вестник Кавказа

Замглавы МИД Ирана опроверг слухи о тупике в переговорах с США

Замглавы МИД Ирана опроверг слухи о тупике в переговорах с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана заявили, что международные переговоры могут переживать взлеты и падения, но тупика в диалоге между Тегераном и Вашингтоном нет.

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи подверг критике циркулирующие в прессе слухи о возможном тупике в переговорах Тегерана и Вашингтона по иранскому атому. 

"Как и в случае любого международного диалога, переговоры Ирана и США требуют времени, в процессе они переживают взлеты и падения"

– Маджид Тахт-Раванчи

Он также добавил, что Тегеран по-прежнему готовит ответ на предложения Вашингтона по ситуации с ядерными объектами. Официальный ответ будет передан американцам через МИД Омана. 

Как отметил Тахт-Раванчи, ответ Тегерана призван показать настрой Ирана на продолжение диалога с США.  

Напомним, что Иран и США провели пятый раунд переговоров по ядерной проблеме в Риме 23 мая.

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