Замглавы МИД Ирана опроверг слухи о тупике в переговорах с США

В МИД Ирана заявили, что международные переговоры могут переживать взлеты и падения, но тупика в диалоге между Тегераном и Вашингтоном нет.

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи подверг критике циркулирующие в прессе слухи о возможном тупике в переговорах Тегерана и Вашингтона по иранскому атому.

"Как и в случае любого международного диалога, переговоры Ирана и США требуют времени, в процессе они переживают взлеты и падения"

– Маджид Тахт-Раванчи

Он также добавил, что Тегеран по-прежнему готовит ответ на предложения Вашингтона по ситуации с ядерными объектами. Официальный ответ будет передан американцам через МИД Омана.

Как отметил Тахт-Раванчи, ответ Тегерана призван показать настрой Ирана на продолжение диалога с США.

Напомним, что Иран и США провели пятый раунд переговоров по ядерной проблеме в Риме 23 мая.