Нетаньяху дал слово Трампу не бомбить Иран до конца переговоров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все же склоняется к военному сценарию в отношении Ирана, хотя и пообещал президенту США Дональду Трампу не идти на крайние меры до завершения американо-иранских переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху все же заинтересован "в реализации военного варианта" решения кризиса вокруг ядерной программы Ирана, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

На данный момент его сдерживает лишь обещание, данное президенту США Дональду Трампу – о том, что еврейское государство не предпримет никаких действий военного характера в отношении Ирана, пока Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по ядерному досье.

Трамп пояснил свою позицию – он не хотел бы атаковать Иран, чтобы попытаться все же урегулировать разногласия вокруг ядерной программы Тегерана дипломатическим путем. Помимо этого, американскому лидеру на фоне протестов в Лос-Анджелесе сейчас совершенно не нужно прямое противостояние с ИРИ, где неоднократно грозили "сокрушительным и немыслимым ответом" на возможные удары по ядерной инфраструктуре страны.

К тому же Трамп рассматривает кризис вокруг ядерной программы Ирана и конфликт в Газе как взаимосвязанные – этому была посвящена стратегическая сессия в загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, которую американский президент провел с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета, спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и директора Национальной разведки Тулси Габбард, а также ряда лругих высокопоставленных военных и чиновников.

"Встреча позволила всем высокопоставленным сотрудникам администрации в течение продолжительного времени обсудить эти вопросы"

- Axios

Мотивы Нетаньяху

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что мотивирует Нетаньяху настаивать в разговорах с Трампом на бомбардировках иранских ядерных объектов.

"Последние 20 лет Биньямин Нетаньяху говорит, что его главная цель - исключить любую угрозу со стороны Ирана по отношению к Израилю. Разумеется, на самом деле все не так просто и этично: Иран - единственная сила в регионе, которая может сейчас оказать какое-либо вооруженное сопротивление израильским планам по аннексии соседних территорий, и именно это Израиль и раздражает. По мнению Нетаньяху, в регионе не должно быть ни одной силы, которая каким-то образом могла бы оказать сопротивление Еврейскому государству – только в этом случае оно реализует свои планы", - прежде всего сказал он.

"Идеальный для Израиля расклад – когда страны региона слабы, разрозненны, а еще лучше расколоты. Тогда появится возможность спокойно заниматься территориальной экспансией и чистками, стравливать соседей друг с другом и в целом затягивать процесс создания Палестинского государства. Эту тему Израиль хотел бы полностью исключить из международной повестки, де-факто изменить стратегический расклад на Ближнем Востоке, чтобы никто не мог поставить под сомнение израильский план развития ситуации в регионе. В этом контексте Нетаньяху продолжает действовать по сей, но теперь ему частично противостоит Дональд Трамп, у которого собственное видение региональных перспектив", - продолжил Турал Керимов.

"Трамп все-таки откровенно говорит о том, что Ближний Восток сейчас не входит в сферу его приоритетов – он хочет сконцентрироваться как можно быстрее на Азиатско-Тихоокеанском регионе, на проблеме Китая. На Ближнем Востоке никто не может поставить под сомнение американскую гегемонию или как-то ей угрожать. Иран, конечно, не признает американскую гегемонию и может создать проблемы американским силам в регионе. Саудовская Аравия так или иначе имеет огромное влияние на американские экономические возможности из-за нефтедоллара. Турция так или иначе может очень сильно влиять как в положительную, так и в отрицательную сторону на американские внешнеполитические перспективы и на Ближнем Востоке, и в Европе, и на постсоветском пространстве. Но в целом в регионе нет ни одной силы, которая могла бы полноценно противопоставить себя США – в отличие от Китая, все больше и больше выигрывающего в конкурентной борьбе с американцами", - обратил внимание востоковед.

"Из-за необходимости сосредоточиться на Китае в планы Дональда Трампа не входят никакие конфликты или войны на Ближнем Востоке. Для собственной программы у Трампа не так много времени – он либо не пойдет на третий срок, либо рискует проиграть президентские выборы 2028 года, так что распыляться ему некогда. Надо сказать, что Нетаньяху, соглашаясь пока не воевать с Ираном, вовсю использует эту особенность трамповской политики как громоотвод, если какие-то другие крупные игроки начинают мешать планам Израиля. Скажем, один только окрик из Вашингтона заставил Францию изменить свою риторику: с начала мая Париж грозился признать Палестинское государство, а после обещания Белого дома жестко на это ответить немедленно передумал", - указал советник медиагруппы "Россия сегодня".

"Конечно, у Биньямина Нетаньяху были надежды, что с возвращением во власть Дональда Трампа получится и бомбардировать иранские ядерные объекты, и окончательно решить палестинский вопрос, но все оказалось не так просто. В случае Палестины это действительно похоже на правду, так как не идет в разрез с интересами США, какими их себе представляет Трамп, но с Ираном все не так однозначно. Однако Нетаньяху не сильно расстраивается, ведь сейчас он и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан полномасштабно реализует свою цель исключить любую возможность создания палестинского государства. Пока это часть плана Израиля исполняется, с бомбардировками Ирана он может и подождать", - заключил Турал Керимов.