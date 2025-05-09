МИД Ирана подкорректировал дату очередного раунда переговоров

Следующий раунд переговоров с США состоится не 12, а 15 июня, сообщил сегодня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи – дата перенесена из-за визита главы ведомства в столицу Норвегии, запланированного на 11-12 июня.

Очередной, шестой по счету раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной проблеме пройдет в столице Омана Маскате 15 июня, сообщил сегодня представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"С учетом состоявшихся консультаций следующий раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в Маскате в воскресенье"

- Telegram-канал МИД Ирана

Коррективы в дату внесены из-за того, что глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи 11-12 июня отправится в Норвегию для участия в конференции, которая пройдет в столице страны городе Осло.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал проведение нового раунда переговоров с Ираном в ближайший четверг, 12 июня. При этом он подчеркнул, что американскую сторону пока не устраивают ответы Исламской Республики на предложения о ядерной сделке.