Вестник Кавказа

Иран согласился на очередные переговоры с США в Омане

Иран согласился на очередные переговоры с США в Омане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран дал согласие на проведение четвертого тура переговоров с Вашингтоном по иранской ядерной программе. Он состоится 11 мая в Омане.

Иран выразил согласие провести четвертый раунд переговоров с США. Встреча пройдет в Омане 11 мая, передало агентство Tasnim.

Как и до этого, основной темой переговоров Тегерана и Вашингтона станет иранская ядерная программа.

Напомним, что Оман выступает посредником на переговорах Ирана и США. Первая встреча прошла 12 апреля в Маскате, вторая – 19 апреля в Риме, третья – 26 апреля снова в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял руководитель МИД Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация еще не приняла окончательного решения о сохранении для Ирана возможности обогащения ядерного топлива для мирной атомной программы.

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