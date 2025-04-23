Вестник Кавказа

Трамп еще не определился с требованиями к Ирану

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Администрация американского президента Трампа еще не приняла решение о возможности Ирана обогащать ядерное топливо. Очередная встреча Тегерана и Вашингтона состоится 11 мая.

США еще не приняли окончательного решения о сохранении для Ирана возможности обогащения ядерного топлива для мирной атомной программы, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о согласии Вашингтона на то, чтобы у Тегерана была возможность обогащать ядерное топливо только до определенного уровня.

"Мы еще не приняли это решение. Мы сделаем это, но пока не приняли"

- Дональд Трамп

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal определила основные разногласия США и Ирана по ядерной сделке. Главным расхождением в позициях выступило обогащение урана. Также Тегеран не устраивает желание Вашингтона, чтобы достигнутые соглашения распространялись не только на ядерную, но и ракетную программу Ирана.

Очередной раунд переговоров Ирана и США пройдет в Омане 11 мая. Ранее стороны провели уже четыре встречи.

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