Вестник Кавказа

Трамп поставил Иран перед выбором

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Трамп выдвинул ультиматум Ирану по его ядерной программе, заявив: или никакого ядерного оружия у Ирана не будет, или США придется решать вопрос с ним радикальными методами.

Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме озвучил требования к Тегерану, отметив: у Ирана просто не может быть ядерного оружия, но если руководство страны решит иначе, то ответ США будет жестким.

"Мы хотим, чтобы это была успешная страна.... Но у них не может быть ядерного оружия. И если они решат пойти другим путем, это будет очень печально, и мы не хотели бы этого делать, но у нас нет выбора"

- Дональд Трамп

Заявление Трампа, озвученное в Белом доме, транслировал ряд американских СМИ, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в Вашингтоне госсекретарь США и временный помощник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Марко Рубио заявил, что инспекторы должны получить допуск ко всем ядерным объектам Ирана. Страны с мирными атомными программами не скрывают объекты от МАГАТЭ, и допуск инспекций на все ядерные объекты Ирана покажет, что иранская ядерная программа не нацелена на создание оружия, заявил он в эфире телеканала Fox News.

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