Вестник Кавказа

Тегеран подтвердил настрой на переговоры по ядерной программе

Тегеран подтвердил настрой на переговоры по ядерной программе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране намерены продолжать вести переговоры по ядерной программе. В ИРИ отметили, что уже доказали свою приверженности им.

Иран готов вести переговоры по своей ядерной программе на языке дипломатии. Такое заявление сделал 5 мая пресс-секретарь МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что Тегеран в полной мере доказал свой настрой на дипломатию, приняв участие в нескольких раундах переговоров с Соединенными Штатами.

Представитель внешнеполитического ведомства также объяснил, с чем было связано изменение сроков или задержка переговоров. По его словам, они застопорились из-за предложения главы МИД Омана в качестве посредника и соглашения сторон.

"Поскольку переговоры между Ираном и США не проходят в прямом формате, время и место их проведения определяются при координации с оманской стороной"

– Эсмаил Багаи

Напомним, в прошлом месяце состоялось три раунда ирано-американских переговоров, посвященных ядерной сделке. Два раунда прошли в Омане, а еще один – в Италии.

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