Вестник Кавказа

МИД Ирана: у иранского народа есть право на мирный атом

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил об отстаивании на переговорах с США права Ирана на полноценные разработки невоенных ядерных технологий. Также он призвал Вашингтон перестать запугивать Тегеран угрозами бомбардировок, так как это не способствует продвижению дипломатического процесса.

Руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Аббас Аракчи, выступая на национальном телевидении, подчеркнул, что на переговорах с США по новой ядерной сделке власти принципиально отстаивают сохранение в стране научно-технических разработок в сфере мирного атома.

Аракчи пояснил, что доступ ко всем невоенным возможностям ядерных технологий является неотъемлемым правом иранского народа. В связи с этим Тегеран не может согласиться на требование США полностью отказаться от обогащения урана.

"Иран как государство-участник ДНЯО привержен своим обязательствам, но в то же время настаивает на праве иранского народа использовать ядерную энергию в мирных целях, что, естественно, требует процесса обогащения"

– Аббас Аракчи

Он напомнил, что и в Азии, и в Европе, и в Южной Америке есть государства, которые не планируют создавать ядерное оружие, но имеют высокоразвитую мирную ядерную программу, включающую полный цикл производства обогащенного урана. По тому же пути намерен идти и Иран.

В связи с этим Аракчи призвал Вашингтон занять более реалистичную позицию по требованиям к иранской ядерной программе, а также к проявлению более серьезной политической воли к достижению компромисса и заключению взаимовыгодной ядерной сделки.

"Противоречия между американскими заявлениями и действиями в сочетании с продолжающимися санкциями и угрозами в адрес иранского народа усугубляют отсутствие доверия и вызывают сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона придерживаться дипломатического пути"

– Аббас Аракчи

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран должен пустить инспекторов на все ядерные объекты - Госдеп США

Иран должен пустить инспекторов на все ядерные объекты - Госдеп США

Консультации Ирана и стран &quot;евротройки&quot; сегодня не состоятся

Консультации Ирана и стран "евротройки" сегодня не состоятся

Переговоры Ирана и США в Риме отложены - МИД Омана

Переговоры Ирана и США в Риме отложены - МИД Омана

Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме

Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме

Возможность ударов по ядерным объектам Ирана подтвердили США

Возможность ударов по ядерным объектам Ирана подтвердили США

Ситуацию вокруг ядерной сделки обсудили Москва и Тегеран

Ситуацию вокруг ядерной сделки обсудили Москва и Тегеран

Автомобиль из кортежа премьера Израиля попал в аварию

Автомобиль из кортежа премьера Израиля попал в аварию

Москва и Пекин обсудили иранскую ядерную программу

Москва и Пекин обсудили иранскую ядерную программу

100 дней Трампа у власти: что обещал, что получилось, а что нет

100 дней Трампа у власти: что обещал, что получилось, а что нет

Иран согласился на встречу с евротройкой

Иран согласился на встречу с евротройкой

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы