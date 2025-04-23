МИД Ирана: у иранского народа есть право на мирный атом

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил об отстаивании на переговорах с США права Ирана на полноценные разработки невоенных ядерных технологий. Также он призвал Вашингтон перестать запугивать Тегеран угрозами бомбардировок, так как это не способствует продвижению дипломатического процесса.

Руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Аббас Аракчи, выступая на национальном телевидении, подчеркнул, что на переговорах с США по новой ядерной сделке власти принципиально отстаивают сохранение в стране научно-технических разработок в сфере мирного атома.

Аракчи пояснил, что доступ ко всем невоенным возможностям ядерных технологий является неотъемлемым правом иранского народа. В связи с этим Тегеран не может согласиться на требование США полностью отказаться от обогащения урана.

"Иран как государство-участник ДНЯО привержен своим обязательствам, но в то же время настаивает на праве иранского народа использовать ядерную энергию в мирных целях, что, естественно, требует процесса обогащения"

– Аббас Аракчи

Он напомнил, что и в Азии, и в Европе, и в Южной Америке есть государства, которые не планируют создавать ядерное оружие, но имеют высокоразвитую мирную ядерную программу, включающую полный цикл производства обогащенного урана. По тому же пути намерен идти и Иран.

В связи с этим Аракчи призвал Вашингтон занять более реалистичную позицию по требованиям к иранской ядерной программе, а также к проявлению более серьезной политической воли к достижению компромисса и заключению взаимовыгодной ядерной сделки.

"Противоречия между американскими заявлениями и действиями в сочетании с продолжающимися санкциями и угрозами в адрес иранского народа усугубляют отсутствие доверия и вызывают сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона придерживаться дипломатического пути"

– Аббас Аракчи