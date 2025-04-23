МИД Ирана: у иранского народа есть право на мирный атом

Руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Аббас Аракчи, выступая на национальном телевидении, подчеркнул, что на переговорах с США по новой ядерной сделке власти принципиально отстаивают сохранение в стране научно-технических разработок в сфере мирного атома.
Аракчи пояснил, что доступ ко всем невоенным возможностям ядерных технологий является неотъемлемым правом иранского народа. В связи с этим Тегеран не может согласиться на требование США полностью отказаться от обогащения урана.
"Иран как государство-участник ДНЯО привержен своим обязательствам, но в то же время настаивает на праве иранского народа использовать ядерную энергию в мирных целях, что, естественно, требует процесса обогащения"
– Аббас Аракчи
Он напомнил, что и в Азии, и в Европе, и в Южной Америке есть государства, которые не планируют создавать ядерное оружие, но имеют высокоразвитую мирную ядерную программу, включающую полный цикл производства обогащенного урана. По тому же пути намерен идти и Иран.
В связи с этим Аракчи призвал Вашингтон занять более реалистичную позицию по требованиям к иранской ядерной программе, а также к проявлению более серьезной политической воли к достижению компромисса и заключению взаимовыгодной ядерной сделки.
"Противоречия между американскими заявлениями и действиями в сочетании с продолжающимися санкциями и угрозами в адрес иранского народа усугубляют отсутствие доверия и вызывают сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона придерживаться дипломатического пути"
– Аббас Аракчи