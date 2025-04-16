Аракчи готов сделать первый шаг для переговоров по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о своей готовности к первому шагу для возобновления переговоров по ядерной программе ИРИ с "евротройкой".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи может сам совершить первый шаг для возобновления переговоров с Германией, Британией и Францией по сделке, посвященной иранской ядерной программе. Такое заявление сделал сам дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что он еще раз предлагает воспользоваться дипломатическими методами для урегулирования ситуации.

"После моих недавних консультаций в Москве и Пекине я готов сделать первый шаг и посетить Париж, Берлин и Лондон"

– Аракчи

Дипломат обратил особое внимание на то, что о своей готовности он сообщил еще перед стартом непрямых переговоров Тегерана с Вашингтоном. Однако, по его словам, "евротройка" заявила об отказе.