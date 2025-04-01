Иран может получить ядерную бомбу за несколько месяцев – Гросси

Иран от изготовления ядерного оружия отделяют не годы, а месяцы, заявил глава МАГАТЭ. При этом обогащенного урана хватит на несколько боеголовок.

Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Иран при желании за несколько месяцев может создать атомную бомбу.

"Иран не так уж далек от того, чтобы получить ядерное оружие. У них его нет. Мы знаем об этом. <…> Но большая разница в том, что материал для того, чтобы сделать несколько боеголовок, там уже есть"

– Гросси

Он напомним, что у Ирана есть опыт испытаний некоторых элементов ядерного устройства, которые могли сохраниться, им не потребуется несколько лет, чтобы создать ядерное оружие.

"Так что, конечно, вы знаете, даты всегда условны, но это действительно вопрос месяцев, а не лет"

– Гросси

Глава МАГАТЭ добавил, что важно не допустить, чтобы Иран взялся за изготовление такого оружия. Переговоры США с Ираном нацелены на это.