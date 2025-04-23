Иран должен пустить инспекторов на все ядерные объекты - Госдеп США

В Вашингтоне заявили, что инспекторы должны получить допуск ко всем ядерным объектам Ирана. Страны с мирными атомными программами не скрывают объекты от МАГАТЭ.

Допуск инспекций на все ядерные объекты Ирана покажет, что иранская ядерная программа не нацелена на создание оружия, заявил госсекретарь США и временный помощник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

"Если Иран действительно хочет мирной ядерной энергии, а не оружия, он не должен бояться проверок - в том числе с участием американских инспекторов. Страны с мирной ядерной программой не обогащают уран и не скрывают объекты"

– Рубио

По мнению главы Госдепа, сделка с Ираном (СВПД) в 2015 году была ошибкой, так как она допускала ограничения на доступ к иранским военным объектам.

Рубио добавил, что Штаты не могут допустить, чтобы Иран стал ядерной державой.

Напомни, 3 мая должен был состояться четвертый раунд консультаций Ирана и США по ядерной сделке. Накануне стало известно, что переговоры отложены.