Возможность ударов по ядерным объектам Ирана подтвердили США

США не исключают возможности атаки на ядерные объекты Ирана, сообщил Марк Уолтц. По его словам, американцы рассматривают все варианты воздействия на ИРИ.

Соединенные Штаты рассматривают все возможные варианты ограничения иранской ядерной программы Ирана. Об этом сообщил помощник американского президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, говоря о том, могут ли быть нанесены удары по ядерным объектам республики.

"Рассматриваются все варианты. У Ирана не должно быть ядерного оружия, президент [США Дональд Трамп] <...> совершенно серьезно на это настроен"

– Марк Уолтц

Он добавил, что рассчитывает на то, что майское ближневосточное турне Дональда Трампа, в рамках которого он побывает в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ поможет продвинуться в завершении нескольких региональных конфликтов.

Напомним, в этом месяце состоялось три раунда американо-иранских переговоров, посвященных ядерному вопросу и отмене санкций. Два раунда прошли в Омане, а еще один в Италии.