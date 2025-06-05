Трамп назвал дату шестого раунда переговоров с Ираном

Президент Соединенных Штатов анонсировал проведение нового раунда переговоров с Ираном. Его планируется провести в ближайший четверг.

Представители Соединенных Штатов и Ирана проведут шестой раунд переговоров в ближайший четверг, 12 июня. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

"У нас встреча с Ираном в четверг. Так что дождемся четверга"

– глава Белого дома

При этом он подчеркнул, что американскую сторону пока не устраивают ответы Исламской Республики на предложения о ядерной сделке.

"Они (власти Ирана – прим. ред.) просто запрашивают то, что невозможно сделать. Они не хотят отказаться от того, от чего должны отказаться, они добиваются обогащения (урана). Они не могут иметь обогащение"

– президент США

Он обратил внимание на то, что Тегеран пока не дошел до нужной точки.

"Мне не нравится это говорить, потому что альтернатива является катастрофической. Они изложили нам свои мысли относительно сделки. И я сказал: "Это просто неприемлемо"

– Дональд Трамп

Напомним, первые пять раундов ирано-американских переговоров по ядерному вопросу состоялись в апреле и мае. Три из них прошли в Омане, а два других – в Италии.