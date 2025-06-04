Вестник Кавказа

Ядерная сделка – Иран передаст ответ США в ближайшие дни

Ядерная сделка – Иран передаст ответ США в ближайшие дни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране сообщили, что почти подготовили ответ на предложение США по ядерной сделке. Вскоре он будет передан в Вашингтон.

В Иране завершается работа над ответом на предложение по ядерной программе, переданное спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, рассказал представитель Организации по атомной энергии ИРИ Бехруз Камалванди, пишет иранское агентство Tasnim.

"Ответ Ирана на письменное предложение США практически готов и будет передан в ближайшие дни"

– Камалванди

Напомним, последний раз делегации Тегерана и Вашингтона встречались в Риме 23 мая, тогда сторонам, по оценке Омана, выступающего посредником, удалось добиться определенного прогресса. Через неделю после этого Уиткофф выдвинул предложение по будущему иранской ядерной программе.

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