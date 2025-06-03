Вестник Кавказа

Минфин США сообщил о новых антииранских санкциях

Минфин США сообщил о новых антииранских санкциях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США, несмотря на обещания, все же ввели новые санкции против Ирана – санкционные списки американского Минфина пополнили 27 компаний из четырех стран и 10 физлиц.

Министерство финансов США сегодня объявило о введении новых санкций против Ирана.

Санкционный список ведомства пополнили 27 компаний, причем не только иранских, но и промышленные предприятия Китая, Бельгии и ОАЭ, а также попали 10 физических лиц.

Новые санкции были введены из-за неясности о сроках проведения следующего, шестого раунда переговоров по иранской ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном, несмотря на решение американских властей поставить на паузу санкционное давление..

Ранее мы писали о том, что представители США и Ирана до сих пор не согласовали дату шестого раунда переговоров, которые ранее планировались на 7-8 июня, под вопросом сейчас его проведение вообще.

В начале июня Вашингтон решил поставить на паузу введение новых антииранских санкций после того, как в Госдеп, Минфин и СНБ США поступила директива из Белого дома о том, что введение новых санкций против Тегерана должно быть приостановлено.

Очередные санкции в отношении Ирана Вашингтон ввел 21 мая, с тем пор объявление новых рестрикций откладывалось уже по крайней мере дважды.

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