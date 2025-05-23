Израиль обещал США не атаковать Иран до окончания обсуждений ядерной сделки - СМИ

Израильские военные не ударят по Ирану, пока Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по ядерному соглашению. Об этом Израиль сообщил США на прошлой неделе, пишут СМИ.

Удара Израиля по Ирану не будет, пока США и ИРИ обсуждают ядерную сделку, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Делегация Израиля посетила Вашингтон на прошлой неделе, где сообщила, что до тех пор, как Штаты не объявят о провале сделки по иранской ядерной программы, Израиль не ударит по Ирану. Визит в США совершили в конце мая министр стратегического планирования Рон Дермер, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и глава СНБ Израиля Цахи Ханегби.

"Мы дадим им шанс и не будем предпринимать никаких военных действий, пока не станет ясно, что переговоры исчерпали себя и (спецпосланник президента США) Стивен Уиткофф сдался"

– собеседник Axios

Дональд Трамп ранее заявил, что предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от удара по Ирану, пока идет переговорный процесс.