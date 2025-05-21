В КСИР пообещали сокрушительный ответ на возможные удары Израиля

КСИР: Иран готов ответить на удары Израиля, военная мощь страны возросла.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наеини заявил, что Иран готов к "сокрушительному ответу", если Израиль нанесет удары по ядерным объектам. Наеини также отметил, что военный потенциал Исламской Республики значительно возрос.

"Мы стали сильнее в различных аспектах по сравнению с предыдущими годами, наши военные достижения поразительны"

– Али Мохаммад Наеини

Отметим, что начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что армия страны находится в состоянии полной боевой готовности.

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль намерен провести военную операцию по уничтожению ядерных объектов Ирана, если переговоры между Тегераном и Вашингтоном зайдут в тупик.