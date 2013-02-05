США и Иран провели самый удачный раунд переговоров

Переговоры между Ираном и США, проходившие сегодня в столице Италии Риме, проходили три часа и оказались самыми профессиональными из всех, отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

В столице Италии Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана – консультации продлились три часа, сообщил в одной из соцсетей портал Axios.

Консультации проходили в итальянской резиденции посла Омана, а посредником на них выступал глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди. Иранскую делегацию в Риме возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

Конкретные итоги переговоров не озвучиваются, однако глава МИД Ирана в эфире иранской государственной телерадиокомпании IRNA назвал их наиболее профессиональными из всех, проведенных ранее.

"Стороны договорились доработать свои позиции, затем организуют и проведут следующий раунд переговоров. ...Я надеюсь, что в течение следующих одной или двух встреч мы сможем достичь решений, которые позволят переговорам продвинуться вперед"

- Аббас Аракчи

Особую благодарность глава иранского МИД выразил работе Омана, отметив, что благодаря ей появилась реальная вероятность достижения прогресса.