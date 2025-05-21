Вестник Кавказа

США и Иран начали встречу по ядерной сделке в Риме - СМИ

Витториано
© Фото: Ильяс Геннед/ “Вестник Кавказа“
В Риме стартовал пятый раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе, сообщают СМИ. Делегации возглавляют Аракчи и Уиткофф.

Днем в пятницу в Риме начался очередной раунд консультаций США и Ирана по иранской ядерной программе, об этом сообщает ряд СМИ, включая иранское госагентство Tasnim.

"В Риме при посредничестве Омана начался пятый раунд непрямых переговоров между Ираном и США во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом"

– сообщение

Оман, как и на четырех предыдущих встречах, выступает в качестве посредника на переговорах. Оманскую делегацию возглавляет глава МИД Бадр аль-Бусаиди.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.