США и Иран начали встречу по ядерной сделке в Риме - СМИ

В Риме стартовал пятый раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе, сообщают СМИ. Делегации возглавляют Аракчи и Уиткофф.

Днем в пятницу в Риме начался очередной раунд консультаций США и Ирана по иранской ядерной программе, об этом сообщает ряд СМИ, включая иранское госагентство Tasnim.

"В Риме при посредничестве Омана начался пятый раунд непрямых переговоров между Ираном и США во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом"

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Оман, как и на четырех предыдущих встречах, выступает в качестве посредника на переговорах. Оманскую делегацию возглавляет глава МИД Бадр аль-Бусаиди.