Власти Ирана начали регистрацию иностранных издательств, которые вскоре примут участие в 37-й Тегеранской международной книжной ярмарке – она продлится до 7 декабря, а выставка начнет работу 23 декабря.

Власти Ирана открыли прием заявок от зарубежных издательств и дистрибьюторов на участие в 37-й Тегеранской международной книжной ярмарке, сообщили в пресс-службы ярмарки.

Власти страны ожидают участия в выставке иностранных издателей со всего мира: заявки от них и их официальных представителей и распространителей литературы на арабском и других языках будут приниматься через официальную онлайн-систему ярмарки до 7 декабря, сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Все зарегистрированные участки выставки-ярмарки получат свои выставочные стенды с учетом вместимости павильонов, говорится в сообщении.

Сама книжная ярмарка откроется в столице Ирана Тегеране 23 декабря.