Грузинские традиции сыроделия могут быть включены в список наследия ЮНЕСКО. Для этого в Грузии планируется собрать уникальные традиционные рецепты и технологии производства сыра.

Производители сыра, фермеры и ученые в Грузии провели встречу, на которой обсудили перспективу включения грузинского сыра в список наследия ЮНЕСКО.

Рабочая встреча состоялась в рамках цикла отраслевых встреч, организованных Национальным агентством гастрономии.

На встрече специалисты договорились собрать и изучить традиционные рецепты и технологии сыроделия в Грузии, изучить и задокументировать сохранившиеся в регионах страны уникальные знания по сыроделию.