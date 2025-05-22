Пятый раунд переговоров Ирана и США стартует в Риме

Рим принимает пятый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке. Посредником вновь выступает Оман.

Пятый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы пройдет сегодня в Риме.

По словам официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, именно Оман, который выступает на переговорах посредником, предложил провести встречу в Риме. Багаи отметил решимость Тегерана "отстаивать права и интересы иранского народа в мирном использовании ядерной энергии".

Иран и США начали переговоры по ядерной сделке в апреле. Делегацию от Тегерана возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, а от Вашингтона – спецпосланник президента Стив Уиткофф.

К пятой встрече стало видно одно из ключевых разногласий сторон – вопрос обогащения урана в рамках иранской ядерной программы.

Позитивен сам факт переговоров

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, что позитивен сам факт продолжения переговоров.

"Как иранская, так и американская стороны охарактеризовали четвертый, последний до сегодняшнего дня раунд переговоров как положительный и обнадеживающий. Напомню, что перед началом переговоров в апреле администрация Дональда Трампа требовала от иранцев обсуждения не только ядерной проблемы Ирана, но также и ракетной составляющей, военной мощи ИРИ и, как говорят в США, поведения Ирана на Ближнем и Среднем Востоке. Американцы настаивали, что переговоры должны идти по всем этим трем проблемам. Иранцы отказывались обсуждать как свою ракетную программу, так и свою деятельность на Ближнем Востоке. И в итоге американцы с этим согласились. Это положительный момент, который дал возможность вообще начать эти переговоры", – уточнил он.

Обогащение урана как главная тема переговоров Ирана и США

"Мне кажется, главное на переговорах – это обогащение Ираном урана, поскольку Иран, судя по заявлениями главы МИД Аббаса Аракчи, готов идти на определенные уступки в этом отношении. Позиция же США такова, что Иран вообще не должен обогащать уран. Иранцы, скорее всего, не согласятся на это в любом случае, хотя бы исходя из того, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) любая страна может производить работы по обогащению урана, причем в документе не уточняется, до какого уровня. С другой стороны, в ДНЯО отмечено, что обогащение и вообще ядерная деятельность любой страны должна быть открыта и находиться под строгим контролем МАГАТЭ – это еще один вопрос, который, по-видимому, будут решать американцы и иранцы. Но главное сейчас – это найти консенсус по уровню обогащения урана", – поведал Владимир Сажин.

Он рассказал, что Тегеран даже выступил с оригинальным предложением – создать в Иране на базе основных ядерных объектов, которые занимаются обогащением урана, международный консорциум. "Туда бы вошли Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ при контроле не только международных организаций как МАГАТЭ, но и США лично. И в рамках этого консорциума Иран предложил обогащение урана на 3,67%, то есть то, что ему разрешено в соответствии с СВПД, и то, что Иран нарушал. США еще не ответили на этот очень серьезный вызов Ирана. Кроме того, нулевого обогащения от Ирана требуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф. А Дональд Трамп, это данные на сегодня, пока не высказал свое мнение. И, по некоторым совершенно не подтвержденным данным, американцы предложили Ирану такую идею: Иран прекращает обогащение урана на три года. В течение этого времени он будет получать ядерное топливо для АЭС в Бушере из России, а через три года (заканчивается срок президентства Трампа) может выйти уже на обогащение 3,67%, что идет в рамках СВПД 2015 года. Но, как я понимаю, иранцы выступают против такого давления со стороны американцев, хотя они и готовы на снижение уровня обогащения, правда, неизвестно на сколько – на 3,67% или на 20%. Думаю, не больше 20%, иначе это теряет смысл", – пояснил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.

Эксперт подчеркнул, что в любом случае положительные моменты в этих переговорах, особенно в четвертом их раунде, просматриваются. "И самое главное, что и Иран, и администрация Трампа чрезвычайно заинтересованы в решении этой проблемы. Трамп – потому что он позиционирует себя главным глобальным миротворцем. Иран – потому что в этом случае снимаются или смягчаются санкции, которые очень деструктивно влияют на экономику Ирана, а она находится в критическом положении по всем аспектам, что чревато политическими катаклизмами и угрожает существованию самого режима. Так что и та, и другая сторона заинтересованы в достижении договоренности, вопрос только в том, как они будут это решать. Будем наблюдать", – заключил Владимир Сажин.