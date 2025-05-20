В Иране призвали США быть готовыми к провалу переговоров

Глава МИД Ирана посоветовал США подготовиться на случай провала переговоров. На сегодняшний день стороны провели уже четыре раунда переговоров, пятый раунд состоится в пятницу в Италии.

Соединенным Штатам нужно будет найти план Б, если переговоры с Ираном по ядерному вопросу провалятся. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Они должны найти план Б (в случае провала переговоров – прим. ред.), мы же продолжим следовать своей программе"

– иранский министр

Напомним, представители Ирана и США провели уже четыре раунда переговоров по ядерной проблематике. Первый, третий и четвертый раунды прошли на территории Омана, а второй – в Италии. Следующий раунд переговоров также пройдет в Италии. Они запланированы на 23 мая.